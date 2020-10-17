Брянское "Динамо" обыграло "Акрон" из Тольятти

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянское "Динамо" обыграло команду "Акрон" из Тольятти. Матч закончился 17 октября со счетом 2:0 на стадионе в Брянске.

Голы забили на 7-й и на 61-й минуте. Оба мяча забил нападающий Максим Вотинов, сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба.

Это первая игра, которая прошла без зрителей. Пустить их на матч не разрешили в региональном управлении Роспотребнадзоре из-за распространения коронавируса.

Следующая игра сине-белых пройдет в таком же формате. 21 октября на своем поле они будут принимать футбольный клуб "Тамбов".

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