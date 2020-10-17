В Брянске прошла акция "Тотальный диктант"

Фото: брянский филиал РАНХиГС.

В Брянске в субботу, 17 октября, провели традиционную акцию "Тотальный диктант". Из-за коронавируса число участников было ограничено. Диктант написали около 50 человек. Они собрались в аудитории брянского филиала РАНХиГС. Все участники были в масках и сидели с учетом социальной дистанции.

В этом году текст для "Тотального диктанта" подготовил Андрей Геласимов. Он автор романов «Роза ветров», «Степные боги», «Жажда» и других. А новый текст посвятил основателю космонавтики Константину Циолковскому.

В этот раз в Брянске диктант читали медики, которые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом. Это главный врач Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Анастасия Инчина и заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии, руководитель коронавирусного госпиталя в областной больнице Сергей Галаганов.

"Тотальный диктант" можно было также написать онлайн или на бланке, который нужно было взять заранее.

Акция должна была пройти весной, но ее перенесли из-за коронавируса. Осенью эпидемия не позволила провести "Тотальный диктант" с прежним размахом.

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