В брянском Вышкове под завалами обрушившегося дома нашли тело пенсионерки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском поселке Вышков под завалами обрушившегося дома нашли тело 70-летней женщины. Погибшую пенсионерку обнаружили спасатели вечером в пятницу, 16 октября. Хозяйка оказалась дома во время ЧП.

- Личность погибшей будет установлена после необходимых в таких случаях процедур, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Работы по ликвидации последствий карстового провала продолжаются.

Напомним, карстовый провал случился в злынковском поселке около половины пятого утра. Под землю ушла половина частного дома на улице Ленинской. В ней в это время была пенсионерка.

После обрушения на месте дома образовалась воронка глубиной семь метров и диаметром около десяти.

Спасательная операция началась сразу после ЧП. Деревянные обломки дома и грунт извлекали из воронки с помощью специальной техники. На месте работал оперативный штаб. Видеоселекторное совещание проводил губернатор Брянской области.

Причиной обрушения дома стал карстовый провал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Он образовался в меловых породах, которые распространены на этой территории.

Подобные ЧП уже случались в Вышкове. В 2017 году под землю ушел сарай, баня и часть гаража. К счастью, тогда никто не пострадал. В Вышков приезжали специалисты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Провал и ближайшие улицы исследовали георадаром.

Кстати, ЧП случилось в 600 метрах от провала, который произошел больше трех лет назад.

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