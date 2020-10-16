Житель Новозыбкова ударил топором соседского ребенка и поджег дом

Фото: Инна Мухина.

Житель брянского города Новозыбков ударил соседского ребенка обухом топора и поджег дом, где жила семья. Пожар случился около восьми часов утра 15 октября на улице Пролетарской. В доме жила многодетная семья: мать с тремя детьми, которым 16, 13 и 5 лет. К счастью, во время ЧП в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв. Но семья осталась без крова.

Фото: Инна Мухина.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в Новозыбковскую центральную районную больницу, пишет детский омбудсмен Инна Мухина в социальных сетях. Следователи ищут подозреваемого.

На беду откликнулись чиновники из местной администрации. Они предложили многодетной семье дом с газовым отоплением, оформляют материальная помощь как пострадавшим при пожаре, привезли продукты, деньги, некоторые вещи.

Погорельцы нуждаются в предметах личной гигиены, бытовых принадлежностях, посуде и одежде. Нужна материальная помощь. Дом сгорел полностью. Мать работает швеей, отец семейства погиб в 2017 году.

Всем, кто желает и может оказать посильную помощь пострадавшей семье, предоставляем реквизиты (информация достоверна, проверена):

Анна Николаевна П. (мама детей) - тел. 8-900-695-51-04

Карта Мир Сбербанк, № карты 2202 2006 2474 4049

По вопросам оказания помощи семье можно обращаться в АНО "Центр детства и семьи "Мечта" по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Наримановская, 52, тел. 89610035335, эл. почта ANOMechta@yandex.ru.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».