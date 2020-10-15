В Брянской области развернут еще 1500 коек для больных коронавирусом

Для COVID-больных на Брянщине дополнительно создадут 1500 мест в госпиталях. Фото: Иван МАКЕЕВ

1500 дополнительных мест намерены создать в Брянской области для больных коронавирусной инфекцией. План по развертыванию коек получили разработать и.о. заместителя губернатора Владимиру Оборотову совместно с департаментом здравоохранения. Он должен быть готов к концу этой недели, сообщает пресс-служба облправительства.

COVID-ситуацию в регионе обсудили на оперативном заседании оперштаба в среду, 14 октября. Прозвучало, что сейчас в Брянской области для коронавирусных больных развернули 1721 койку. Из них занято 1059. А потому нужно создать дополнительные места для инфицированных, решили участники. В таком случае суммарное число мест в боксах и палатах превысит три тысячи.

– Вводить дополнительные места надо по мере необходимости, чтобы как минимум 200 коек были в запасе постоянно и обеспечены медицинскими кадрами, СИЗ-ами и лекарственными средствами, – распорядился губернатор.

Напомним, сейчас в Брянской области всех заболевших коронавирусом 10630 (+94). Из них победили инфекцию 8339 (+50). Еще 43 человека скончались.

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