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Брянские депутаты Владимир Драников и Ирина Агафонова лишились своих мандатов

Решение о досрочном сложении полномочий приняли на внеочередном заседании облдумы
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Решение было принято на основании личных письменных заявлений.

Решение было принято на основании личных письменных заявлений.

Депутаты Брянской областной думы 15 октября проголосовали за досрочное сложение полномочий двух своих коллег. Мандатов лишились Владимир Драников и Ирина Агафонова.

Решение было принято на основании личных письменных заявлений на внеочередном заседании регионального парламента, рассказали в пресс-службе облдумы.

Напомним, Владимир Драников и возглавляемая им строительная фирма «Комфорт» в последнее время часто фигурирует в прессе в связи с многочисленными претензиями от обманутых дольщиков.

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