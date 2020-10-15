В Брянской области от коронавируса умерли еще два человека. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 октября 2020 года. В регионе от COVID-19 умерли еще два человека. За минувшие сутки заболели 94 человека. Выздоровели 50 пациентов.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10630 человек подтвердили диагноз, вылечились 8339 жителей региона. От COVID-19 скончались 43 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2566 тестов на коронавирус.

Как и днем ранее, в Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Брянском районе заболели еще 17 человек. В Карачевском районе выявили восемь новых случаев. Всего COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 октября 2020 года:

— Брянск – 4559 (+52)

— Брянский район – 1019 (+17)

— Дятьковский район – 582 (+1)

— Карачевский район – 388 (+8)

— Унечский район – 284

— Сельцо – 261

— Погарский район – 207

— Новозыбков – 221 (+2)

— Жуковский район – 253 (+1)

— Стародубский район – 206

— Фокино – 217

— Клинцы – 185

— Климовский район – 160

— Трубчевский район – 284

— Почепский район – 151

— Мглинский район – 158

— Выгоничский район – 192

— Клетнянский район – 130

— Навлинский район – 128 (+1)

— Дубровский район – 124

— Брасовский район – 132 (+2)

— Суражский район – 79

— Комаричский район – 186 (+7)

— Суземский район – 105

— Красногорский район – 68

— Гордеевский район – 62

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 76 (+1)

— Севский район – 49

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 36 (+2)

— Иногородние – 30.

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