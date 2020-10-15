В Брянской области от коронавируса умерли еще два человека.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 октября 2020 года. В регионе от COVID-19 умерли еще два человека. За минувшие сутки заболели 94 человека. Выздоровели 50 пациентов.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10630 человек подтвердили диагноз, вылечились 8339 жителей региона. От COVID-19 скончались 43 заболевших. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2566 тестов на коронавирус.
Как и днем ранее, в Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Брянском районе заболели еще 17 человек. В Карачевском районе выявили восемь новых случаев. Всего COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 октября 2020 года:
— Брянск – 4559 (+52)
— Брянский район – 1019 (+17)
— Дятьковский район – 582 (+1)
— Карачевский район – 388 (+8)
— Унечский район – 284
— Сельцо – 261
— Погарский район – 207
— Новозыбков – 221 (+2)
— Жуковский район – 253 (+1)
— Стародубский район – 206
— Фокино – 217
— Клинцы – 185
— Климовский район – 160
— Трубчевский район – 284
— Почепский район – 151
— Мглинский район – 158
— Выгоничский район – 192
— Клетнянский район – 130
— Навлинский район – 128 (+1)
— Дубровский район – 124
— Брасовский район – 132 (+2)
— Суражский район – 79
— Комаричский район – 186 (+7)
— Суземский район – 105
— Красногорский район – 68
— Гордеевский район – 62
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 76 (+1)
— Севский район – 49
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 36 (+2)
— Иногородние – 30.
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