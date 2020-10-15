Брянскэнерго выполняет ремонтную программу с опережением плана

Фото: Компания «Россети».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 9 месяцев 2020 года. Ее ключевые мероприятия выполняются с превышением плановых показателей.

Так, за три квартала энергетики филиала перевыполнили план по расчистке просек, расчистив от древесной и кустарниковой поросли более чем 1203 га площади; отремонтировали 413 трансформаторных подстанций (ТП6-10/0,4кВ). Проведены работы по ремонту трансформаторов на подстанциях класса напряжения 110кВ: «Аксинино», «Камвольная», «Полпинская» и «Погарская». Общие затраты на выполнение ремонтных работ по итогам трех кварталов составили более 158 млн. рублей.

«Задача энергетиков – обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей региона. Выполнение ремонтной программы качественно и в срок – одно из главнейших условий при подготовке электросетевого комплекса региона к работе в осенне-зимний период», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.