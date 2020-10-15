Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 октября 2020 года

В Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Комаричском районе заболели еще 13 человек. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 15 октября выявили 90 новых случаев заболевания. Выздоровели 25 пациентов. Новых смертей не произошло. За минувший день медработники выполнили 2075 тестов на коронавирус.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10536 человек подтвердили диагноз, вылечились 8289 жителей региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший.

В Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Комаричском районе заболели еще 13 человек. В Брянском районе зафиксировали семь случаев инфицирования. Всего COVID-19 обнаружили в 12 муниципалитетах Брянщины.

В Брянске 13 октября составили 16 протоколов за нарушение масочного режима. Проверки прошли в 107 магазинах. Нарушителям выписали протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Рейды по соблюдению масочного режима в городе проходят ежедневно.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании оперштаба призвал руководителей ужесточить меры по соблюдению гражданами масочного режима. Он подчеркнул, что санитарные нормы должны быть соблюдены в транспорте, в магазинах и других местах массового скопления людей. Губернатор назвал это единственным способом сдержать заболевание до массовой вакцинации от COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские школы не будут переводить на дистанционное обучение. На сегодняшний день в регионе нет для этого оснований. С таким сообщением выступил оперативный штаб 14 октября. В Брянской области показатель заболеваемости школьников равен 7,6 процентов.

В брянском городе Унеча оборудуют дополнительный КТ-центр для больных коронавирусом. Здесь готовят к открытию коронавирусный госпиталь на 400 мест.

В Брянской области ковид-пациентам делают КТ на четырех аппаратах. По информации оперативного штаба, в регионе выполняют 400 КТ-исследований в сутки. Получается, на одном аппарате делают по 100 исследований. На одного пациента тратят меньше 15 минут.

Два ближайших домашних матча брянского «Динамо» состоятся без зрителей. Соответствующее решение приняло управление Роспотребнадзора по Брянской области из-за непростой эпидемиологической ситуации.

Пока запрет распространяется на две игры. Первая состоится с ФК «Акрон» (Тольятти) в рамках очередного тура ФНЛ 17 октября. Второй матч с ФК «Тамбов» в рамках Кубка России назначен на 21 октября.

Брянские врачи, работающие в «красной зоне» присоединились к записи клипа о борьбе с коронавирусом. В акции приняли участие медики из Клинцов. В этот госпиталь привозят на лечение пациентов с коронавирусом с юго-западных районов Брянской области.

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