Автодорога между Брянском-1 и Брянском-2 будет шестиполосной

Чтобы не расширять дорогу в будущем, уже сейчас на этапе строительства приняли решение увеличить число полос. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске новая дорога, которая соединит Володарский и Фокинский районы, будет шестиполосной. Проект направят на дополнительное согласование, также утвердят новую смету. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

Напомним, изначально дорога проектировалась как четырехполосная. Но чтобы не расширять дорогу в будущем, уже сейчас на этапе строительства приняли решение увеличить число полос. Микрорайон, который возникнет около новой трассы, будет развиваться. Здесь имеются отличные перспективы для строительства нового жилья.

Глава региона сообщил, что в 2021 году область получит субвенцию на сбалансированность бюджетов, которая даст возможность продолжить строительство инфраструктурных объектов.

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