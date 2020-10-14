На два ближайших матча брянского «Динамо» не пустят зрителей

Два ближайших домашних матча брянского «Динамо» состоятся без зрителей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Два ближайших домашних матча брянского «Динамо» состоятся без зрителей. Соответствующее решение приняло управление Роспотребнадзора по Брянской области из-за непростой эпидемиологической ситуации. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» в среду, 14 октября.

Пока запрет распространяется на две игры. Первая состоится с ФК «Акрон» (Тольятти) в рамках очередного тура ФНЛ 17 октября. Начало в 17.00.

Также болельщики пропустят противостояние сине-белых и ФК «Тамбов». Эта игра Кубка России назначена на 18.00 21 октября.

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