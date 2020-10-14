В Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Комаричском районе заболели еще 13 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 90 человек. Выздоровели 25 пациентов. Новых смертей не произошло.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10536 человек подтвердили диагноз, вылечились 8289 жителей региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2075 тестов на коронавирус.

В Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Комаричском районе заболели еще 13 человек. В Брянском районе зафиксировали семь случаев инфицирования. Всего COVID-19 обнаружили в 12 муниципалитетах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 октября 2020 года:

— Брянск – 4507 (+52)

— Брянский район – 1002 (+7)

— Дятьковский район – 581 (+1)

— Карачевский район – 380 (+1)

— Унечский район – 284

— Сельцо – 261 (+1)

— Погарский район – 207

— Новозыбков – 219

— Жуковский район – 252

— Стародубский район – 206

— Фокино – 217

— Клинцы – 185

— Климовский район – 160 (+1)

— Трубчевский район – 284

— Почепский район – 151

— Мглинский район – 158

— Выгоничский район – 192 (+3)

— Клетнянский район – 130 (+3)

— Навлинский район – 127 (+2)

— Дубровский район – 124 (+4)

— Брасовский район – 130 (+2)

— Суражский район – 79

— Комаричский район – 179 (+13)

— Суземский район – 105

— Красногорский район – 68

— Гордеевский район – 62

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 75

— Севский район – 49

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 34

— Иногородние – 30.

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