В Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Комаричском районе заболели еще 13 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 90 человек. Выздоровели 25 пациентов. Новых смертей не произошло.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10536 человек подтвердили диагноз, вылечились 8289 жителей региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2075 тестов на коронавирус.
В Брянске суточный прирост заболевших составил 52 человека. В Комаричском районе заболели еще 13 человек. В Брянском районе зафиксировали семь случаев инфицирования. Всего COVID-19 обнаружили в 12 муниципалитетах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 октября 2020 года:
— Брянск – 4507 (+52)
— Брянский район – 1002 (+7)
— Дятьковский район – 581 (+1)
— Карачевский район – 380 (+1)
— Унечский район – 284
— Сельцо – 261 (+1)
— Погарский район – 207
— Новозыбков – 219
— Жуковский район – 252
— Стародубский район – 206
— Фокино – 217
— Клинцы – 185
— Климовский район – 160 (+1)
— Трубчевский район – 284
— Почепский район – 151
— Мглинский район – 158
— Выгоничский район – 192 (+3)
— Клетнянский район – 130 (+3)
— Навлинский район – 127 (+2)
— Дубровский район – 124 (+4)
— Брасовский район – 130 (+2)
— Суражский район – 79
— Комаричский район – 179 (+13)
— Суземский район – 105
— Красногорский район – 68
— Гордеевский район – 62
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 75
— Севский район – 49
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 34
— Иногородние – 30.
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