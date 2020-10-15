Зарплату работникам Новозыбковского машзавода могут выплатить в начале декабря

На личный прием к замгубернатора пришла инициативная группа сотрудников завода. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Долги по заработной плате работникам и бывшим сотрудникам Новозыбковского машиностроительного завода могут выплатить в начале декабря. Но для этого нужно выставить на продажу и реализовать неликвидное имущество предприятия. Об этом говорили на личном приеме у заместителя губернатора Николая Лучкина, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На него пришла инициативная группа сотрудников завода.

Потенциальные инвесторы, которые хотели бы выкупить завод, предложили слишком маленькую цену. Власти ждут реальной оценки, которую проводит конкурсный управляющий. Ее завершат в первых числах ноября.

После этого состоится собрание кредиторов. На нем утвердят оценку и дадут разрешение на проведение торгов.

Потенциальным инвестором для машзавода является белорусский холдинг «Амкодор». Он производит дорожную, строительную, коммунальную, снегоуборочную, аэродромную, лесную, сельскохозяйственную технику и оборудование. В Новозыбкове могли бы начать новое производство, аналогов которого нет в Брянске.

- Есть и другие реальные резиденты, - говорят в областном правительстве.

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