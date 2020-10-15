В Брянске детский сад в микрорайоне "Речной" построят к 2023 году

Фото: ЖК "Речной", Брянск.

В Брянске в микрорайоне "Речной" в Володарском районе Брянска детский сад обещают построить к 2023 году. Многоэтажные жилые дома отрезаны от всего города. И в школу, и в детский сад детей приходится возить: на машинах или общественном транспорте. В пешей доступности нет ни одного учреждения образования. Рядом с микрорайоном находится только бассейн. Поэтому строительство детского сада здесь особенно актуально.

На 2022 и 2023 годы запланировали построить четыре дошкольных учреждения в городе. Два из них возведут в Советском районе - на проспекте Станке Димитрова и на старом аэропорту. По одному в Володарском и Бежицком: в "Речном" и на Флотской.

Каждый детсад будет рассчитан на 270 мест, сообщают в пресс-службе Брянского горсовета. По 120 из них предназначено для малышей от полутора до трех лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».