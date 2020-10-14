Генеральный директор АО «Брянскавтодор» Владимир МИЛЛЕР: «Главное в нашей работе – это люди»

Генеральный директор АО «Брянскавтодор» В. В. Миллер. Фото: Марина АНТОНОВА

Любой брянский автомобилист замечает перемены, которые происходят в Брянской области. Хороших дорог становится все больше, их качество улучшается. Если пять лет назад нормативам не соответствовало 80% региональных магистралей, то теперь о таких цифрах и речи быть не может.

Каждый год по 400 километров дорог регионального значения в Брянской области ремонтируются силами «Брянскавтодора». Уже четвертый год предприятие возглавляет Владимир Владимирович Миллер. Накануне профессионального праздника он рассказал нам, как удалось изменить дорожное строительство за последние годы, что влияет на качество асфальта и где в первую очередь необходимы новые дороги.

Таких ремонтов не помнят старожилы

В Брянской области еще с советских времен сформирована разветвленная сеть региональных дорог. Новые строят редко. Остается поддерживать в хорошем состоянии те, что есть.

В 2020 году АО «Брянскавтодор» заключило 185 контрактов на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию брянских дорог, а также благоустройство дворов. К 15 сентября почти все работы были завершены.

– Нам, дорожникам, очень важно уложиться в срок, – говорит Владимир Миллер. – Когда стоит теплая сухая погода. По нормативам, асфальт можно укладывать при среднесуточной температуре не меньше пяти градусов тепла. Положенный в дождь асфальт долго не прослужит. От таких дорог мы будем только нести убытки.

В этом году большие ремонты магистралей прошли в районных центрах: Карачеве, Навле, Локте, Комаричах, Клетне. Наверное, за всю историю таких масштабных дорожных работ не видела Красная Гора. Городские улицы ремонтировали в Новозыбкове, Сураже, Унече, Почепе, Жуковке. Благодаря АО «Брянскавтодор» в этом году дороги стали лучше в Севском, Климовском и Гордеевском районах.

– В Стародубе мы в кратчайшие сроки обустроили территорию вокруг нового ледового дворца, выполнили работы на объекте «Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ», в сжатые сроки произвели капитальный ремонт проездов на территории резервного отделения для лечения больных с COVID19, находящегося в здании главного корпуса больницы Унечи, – говорит Владимир Владимирович.

Все силы – на благо детей

В Брянске АО «Брянскавтодор» выиграло пять контрактов. Особенно гордятся дорожники работами в районе ОПХ «Черемушки» на окраине города, где будут выдавать земельные участки многодетным семьям. Сюда уже подвели газ и электричество. А теперь построили и сеть дорог между участками.

– Дороги проложили в щебеночном исполнении, – рассказывает Владимир Миллер. – Такое решение приняли потому, что жилищное строительство здесь еще будет идти. Проезды заасфальтируют, когда построят большинство домов.

Еще один объект, которым можно гордиться, – улица Горбатова. Изначально ее не планировали строить в этом году. Но когда поняли, что к новой школе №71 нет хорошего подъезда, все переиграли. Быстро разработали проектносметную документацию. Муниципальный контракт выиграло АО «Брянскавтодор». И в рекордные сроки – за один месяц – на территории старого аэропорта появилась еще одна дорога.

Улицу Горбатова построили с нуля за один месяц. Фото: Марина АНТОНОВА

– Чтобы выполнить работы на улице Горбатова, нам пришлось передислоцировать технику и людские ресурсы, – говорит руководитель предприятия. – На строительстве улицы Горбатова трудились рабочие из Жуковского, Дятьковского, Карачевского, Навлинского, Почепского и Брянского дорожно-ремонтных строительных участков. Здесь сразу проложили ливневую канализацию, чтобы дорога как можно дольше служила людям, а также провели освещение, построили тротуары.

В областном центре АО «Брянскавтодор» выполнило также ремонт улиц Фокина, Сталелитейной и 50-й Армии.

Отдыхать некогда

Впереди холода, но у дорожников работа не заканчивается. «Брянскавтодор» следит за состоянием брянских дорог зимой. Уже сейчас заготовили 80 тысяч тонн противогололедных реагентов. У предприятия на содержании в холодный период находится 4554 километра дорог. Но и это еще не все.

У АО «Брянскавтодор» есть девять асфальтовых заводов в Брянской области. Зимой они не работают, но требуют ремонта и обслуживания. В этом году предприятие приобрело еще один асфальтовый завод. Он начал работать в Сельцо. И выпускает 120 тонн асфальтобетонной смеси в час.

Предприятие ведет разработку песчаных карьеров. Они есть почти в каждом районе Брянской области. Песок для ремонта и строительства дорог нужен постоянно. А возить его издалека – невыгодно. Щебень для брянских дорог покупают в Белоруссии.

Иногда качество укладки асфальта на объектах приходится контролировать лично.

В 2017 году была разработана трехлетняя программа развития АО «Брянскавтодор» на 2018–2020 годы. Благодаря губернатору Брянской области «Брянскавтодор» на развитие предприятия, модернизацию оборудования, закупку новой техники получил из бюджета в качестве бюджетных инвестиций в уставной капитал: в 2018 году – 232,4 миллиона рублей, в 2019-м – 150 миллионов рублей, в 2020-м запланировано 147,7 миллиона рублей. Все полученные средства полностью направлены на вышеуказанные цели.

По словам Владимира Миллера, техника – это важно, но в работе не основное.

– Самое ценное – это люди, – говорит Владимир Владимирович. – На работе мы проводим треть жизни, а кто-то, может, и больше. Как руководитель, я стараюсь относиться к сотрудникам по-доброму, с пониманием. Считаю, что человек должен работать не из-за страха получить выговор, а по совести.

В преддверии Дня дорожника я хочу выразить огромную благодарность всем, кто у нас работает. Я как никто знаю, что труд наш – нелегкий. И хочу пожелать сотрудникам здоровья, удачи, благополучия, тепла и домашнего уюта. Огромное спасибо ветеранам нашей отрасли. Вы научили нас работать! С каждым годом объем дорожных работ в Брянской области увеличивается. И выполнить все в срок для нас – дело чести!

ЦИФРЫ

12% – на столько увеличился объем работ АО «Брянскавтодор» за 8 месяцев этого года к уровню прошлого года

185 – столько контрактов АО «Брянскавтодор» заключило в 2020 году

400 – столько километров дорог ремонтирует АО «Брянскавтодор» каждый год

4554 – столько километров дорог АО «Брянскавтодор» обслуживает круглогодично

782 – столько единиц техники находится на балансе предприятия.