В Брянской области насчитали 18 тысяч безработных

С начала года трудоустроились 11 тысяч безработных. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области насчитали почти 18 тысяч безработных. Количество вакансий при этом почти в два раза меньше - 9857. Больше всего вакансий предлагают брянцам в обрабатывающем производстве - 2168. Средняя заработная плата - 20,5 тысячи рублей. Брянским предприятиям нужны швеи, подсобные рабочие, водители, слесари-ремонтники, токари, инженеры-конструкторы, технологи.

2070 вакансий в сельском хозяйстве. Здесь средняя зарплата 24,3 тысяч рублей. Хозяйствам требуются животноводы, трактористы, водители, операторы животноводческих комплексов и механизированных ферм.

Работодатели также ищут сотрудников в сфере строительства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и других, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

С начала марта в брянские центры занятости обратились 38,8 тысячи человек. Всем предлагали имеющиеся в базе данных вакансии. Но 60 процентах случаях они были отклонены.

С начала года 11 тысяч безработных в Брянской области трудоустроились.

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