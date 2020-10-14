Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 октября 2020 года

Фото: Оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области на час ночи 14 октября 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 10446 человек. Из них выздоровели 8264 пациента. За все время эпидемии умер 41 брянец.

В Брянске вновь под коронавирусный госпиталь отдали семиэтажный хирургический корпус областной больницы. Больных с коронавирусом принимают в госпитале ветеранов войн, в городской больнице №4, в детской городской больнице, в Брянской межрайонной больнице, в Новозыбковской больнице. Всего в регионе готовы около тысячи коек.

В Брянской области в сутки делают по 400 исследований КТ на коронавирус. В регионе работает четыре центра. Всего в области функционирует 21 томограф. Пять из них приобрели в последнее время. Еще один КТ-центр готовятся открыть в Унече. Сейчас здесь ремонтируют помещения.

В Брянске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Накануне протоколы выписали семи продавцам и покупателям в магазинах.

Стало известно, как проходит осенний призыв в Брянской области. В этом году новобранцы сдают тесты на коронавирус. И на сборные пункты приезжают по очереди.

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