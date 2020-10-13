Брянских призывников тестируют на коронавирус

Особенность призыва этого года в том, что он проходит в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области 1 октября начался призыв на воинскую службу. В этом году из-за коронавируса привычная процедура проходит с серьезными ограничениями. Об особенностях воинского призыва в армию корреспонденту «КП-Брянск» рассказал военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев.

Напомним, осенний призыв в российскую армию традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря. Ему подлежат молодые люди от 18 до 27 лет. В Брянской области уже созданы основной и резервный составы региональной призывной комиссии и 31 призывная комиссия в муниципальных образованиях.

Особенность призыва этого года в том, что он проходит в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. На сегодняшний день военный комиссариат полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, дезинфекторами.

Медицинские маски новобранцы получают на весь путь следования до воинских частей. Также брянские военные уже получили тесты на коронавирус, которых должно хватить на всех призывников, командиров и сотрудников сборного пункта.

Чтобы не допускать скопления людей, будущим солдатам в повестке точно указывают время прибытия на призывной пункт. Их принимают с интервалом в 20-30 минут. В целом за день комиссию проходят от 30 до 40 призывников. В повестке также рекомендуют молодым людям приезжать на пункт призыва в средствах индивидуальной защиты.

- Всем подпадающим под воинский призыв по договоренности с департаментом здравоохранения проводят предварительное тестирование на коронавирус, - рассказал военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев. - На областной сборный пункт новобранцев привозят исключительно на продезинфицированных автобусах. Использование общественного транспорта исключено. На сборном пункте у ребят проверяют температуру тела, выдают медицинские маски и перчатки. Затем проводят повторный тест на выявление COVID-19.

Если у призывника обнаружат коронавирус, его изолируют и на скорой помощи отправят в инфекционную больницу, где проведут дополнительное тестирование. И если этот тест подтвердит наличие инфекции, всю команду новобранцев, с которой заболевшего привезли на сборный пункт, отправят на карантин. При отрицательном результате всю команду возвращают на призывной пункт.

В Брянской области для призывников и их близких с 1 октября работает прямая телефонная линия военного комиссариата. Звонки принимают ежедневно с 10.00 до 17.00 по телефонам 63-11-45, 74-22-63.

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