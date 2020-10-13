На брянском предприятии произошла утечка аммиака

Последствия аварии ликвидировали в течение нескольких минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске 13 октября на предприятии «Куриное царство» произошла утечка аммиака. Сообщение о техногенной аварии поступило на пульт МЧС в 10.37. Выброс незначительного количества охладителя холодильной установки произошел во время плановых ремонтных работ, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место происшествия выехали служба пожаротушения, четыре цистерны пожарных расчетов, оперативная группа главного управления МЧС. Последствия аварии ликвидировали в течение нескольких минут, пострадавших в результате инцидента нет, угроза распространения газа на жилой фонд отсутствует.

– Охладитель перегоняли из основного резервуара в запасной, – рассказало издание «Брянские известия» со ссылкой на пресс-секретаря регионального МЧС Татьяну Сенину. – Но не выдержала задвижка. В результате этого на крышу вышло около 200 килограммов газа.

По словам работников завода, подобный инцидент был и в прошлом году. В этот раз предприятие с 13 октября ушло на ежегодный плановый ремонт. Основная часть сотрудников в это время находится дома. В среднем ремонтные работы длятся около двух недель.

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