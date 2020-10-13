В целом COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 86 человек. Выздоровели 24 пациента. Новых смертей не зафиксировано.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10446 человек подтвердили диагноз, вылечились 8264 жителя региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 830 тестов на коронавирус.
В Брянске выявили 41 заболевшего. Серьезный прирост зафиксировали в Суземском районе: здесь тесты показали положительный результат в 20 случаях. По пять новых инфицированных выявили в Брянском и Брасовском районах. За прошедший день зарегистрировали одного иногороднего носителя болезни. В целом COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 октября 2020 года:
— Брянск – 4455 (+41)
— Брянский район – 995 (+5)
— Дятьковский район – 580
— Карачевский район – 379 (+1)
— Унечский район – 284
— Сельцо – 260
— Погарский район – 207 (+3)
— Новозыбков – 219
— Жуковский район – 252
— Стародубский район – 206
— Фокино – 217
— Клинцы – 185
— Климовский район – 159
— Трубчевский район – 284 (+4)
— Почепский район – 151 (+1)
— Мглинский район – 158
— Выгоничский район – 189
— Клетнянский район – 127
— Навлинский район – 125 (+1)
— Дубровский район – 120
— Брасовский район – 128 (+5)
— Суражский район – 79
— Комаричский район – 166
— Суземский район – 105 (+20)
— Красногорский район – 68
— Гордеевский район – 62
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 75 (+1)
— Севский район – 49 (+3)
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 34
— Иногородние – 30 (+1).
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