В целом COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 86 человек. Выздоровели 24 пациента. Новых смертей не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10446 человек подтвердили диагноз, вылечились 8264 жителя региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 830 тестов на коронавирус.

В Брянске выявили 41 заболевшего. Серьезный прирост зафиксировали в Суземском районе: здесь тесты показали положительный результат в 20 случаях. По пять новых инфицированных выявили в Брянском и Брасовском районах. За прошедший день зарегистрировали одного иногороднего носителя болезни. В целом COVID-19 обнаружили в 11 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 октября 2020 года:

— Брянск – 4455 (+41)

— Брянский район – 995 (+5)

— Дятьковский район – 580

— Карачевский район – 379 (+1)

— Унечский район – 284

— Сельцо – 260

— Погарский район – 207 (+3)

— Новозыбков – 219

— Жуковский район – 252

— Стародубский район – 206

— Фокино – 217

— Клинцы – 185

— Климовский район – 159

— Трубчевский район – 284 (+4)

— Почепский район – 151 (+1)

— Мглинский район – 158

— Выгоничский район – 189

— Клетнянский район – 127

— Навлинский район – 125 (+1)

— Дубровский район – 120

— Брасовский район – 128 (+5)

— Суражский район – 79

— Комаричский район – 166

— Суземский район – 105 (+20)

— Красногорский район – 68

— Гордеевский район – 62

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 75 (+1)

— Севский район – 49 (+3)

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 34

— Иногородние – 30 (+1).

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