Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 октября 2020 года

Всего опасную инфекцию за минувшие 24 часа обнаружили в 10 городах и районах Брянщины. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 13 октября у 10360 человек подтвердили коронавирус. За сутки опасную болезнь диагностировали 85 раз. С начала пандемии с болезнью справились 8240 пациентов, за прошедший день – 43. За все время от COVID-19 скончался 41 заболевший. В течение суток новых смертей не зафиксировали.

За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 929 тестов на коронавирус. Больше всего заболевших в Брянске – здесь выявили 35 случаев болезни. В Брянском районе обнаружили 32 новых инфицированных. В лечебные учреждения Комаричского района обратились 8 пациентов. Всего опасную инфекцию за минувшие 24 часа обнаружили в 10 городах и районах Брянщины.

В Брянске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и предприятиях общепита. С 1 по 11 октября комиссия проверила 633 организации во всех районах города и выписала около 70 административных протокола.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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