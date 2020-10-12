В Брянске уголовное дело на главу администрации Советского района направили в суд

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Брянской области.
Фото: СУ СК РФ по Брянской области
В Брянске в суд Советского района направили уголовное дело на главу Советской районной администрации Алексея Колесникова за злоупотребление должностными полномочиями.
Напомним, в апреле 2020 года в период режима повышенной готовности глава администрации Советского района Алексей Колесников незаконно выдавал индивидуальным предпринимателям пропуска, позволявшие осуществлять деятельность в период коронавирусных ограничений. Также глава района подписал физическому лицу пропуск, разрешающий свободно передвигаться по Брянской области.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Брянской области. Дело направлено в Советский районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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