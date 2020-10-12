Всего опасную инфекцию за сутки обнаружили в 10 муниципальных образованиях Брянщины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 85 человек. Выздоровели 43 пациента. Новых смертей не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10360 человек подтвердили диагноз, вылечились 8240 жителей региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 929 тестов на коронавирус.

Как и в предыдущие дни, больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске – 35. В Брянском районе заболели 32 человека. В лечебные учреждения Комаричского района обратились 8 пациентов. Всего опасную инфекцию за сутки обнаружили в 10 муниципальных образованиях Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 октября 2020 года:

— Брянск – 4414 (+35)

— Брянский район – 990 (+32)

— Дятьковский район – 580 (+1)

— Карачевский район – 378

— Унечский район – 284

— Сельцо – 260

— Погарский район – 204

— Новозыбков – 219

— Жуковский район – 252 (+2)

— Стародубский район – 206

— Фокино – 217 (+1)

— Клинцы – 185

— Климовский район – 159

— Трубчевский район – 280 (+1)

— Почепский район – 150

— Мглинский район – 158

— Выгоничский район – 189 (+3)

— Клетнянский район – 127

— Навлинский район – 124

— Дубровский район – 120

— Брасовский район – 123

— Суражский район – 79

— Комаричский район – 166 (+8)

— Суземский район – 85

— Красногорский район – 68

— Гордеевский район – 62

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 74 (+1)

— Севский район – 46 (+1)

— Рогнединский район – 27

— Злынковский район – 34

— Иногородние – 29.

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