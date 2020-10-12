Всего опасную инфекцию за сутки обнаружили в 10 муниципальных образованиях Брянщины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 85 человек. Выздоровели 43 пациента. Новых смертей не зафиксировано.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10360 человек подтвердили диагноз, вылечились 8240 жителей региона. От COVID-19 скончался 41 заболевший. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 929 тестов на коронавирус.
Как и в предыдущие дни, больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске – 35. В Брянском районе заболели 32 человека. В лечебные учреждения Комаричского района обратились 8 пациентов. Всего опасную инфекцию за сутки обнаружили в 10 муниципальных образованиях Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 октября 2020 года:
— Брянск – 4414 (+35)
— Брянский район – 990 (+32)
— Дятьковский район – 580 (+1)
— Карачевский район – 378
— Унечский район – 284
— Сельцо – 260
— Погарский район – 204
— Новозыбков – 219
— Жуковский район – 252 (+2)
— Стародубский район – 206
— Фокино – 217 (+1)
— Клинцы – 185
— Климовский район – 159
— Трубчевский район – 280 (+1)
— Почепский район – 150
— Мглинский район – 158
— Выгоничский район – 189 (+3)
— Клетнянский район – 127
— Навлинский район – 124
— Дубровский район – 120
— Брасовский район – 123
— Суражский район – 79
— Комаричский район – 166 (+8)
— Суземский район – 85
— Красногорский район – 68
— Гордеевский район – 62
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 74 (+1)
— Севский район – 46 (+1)
— Рогнединский район – 27
— Злынковский район – 34
— Иногородние – 29.
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