Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 октября 2020 года

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 92 человек. Вылечились 70 пациентов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 10 октября коронавирусом заболели 10 092 человека, выздоровел 8041 житель региона. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 92 человек. Вылечились 70 пациентов. Новых смертей в регионе не зарегистрировали. За прошедший день выполнили 2224 теста.

Больше всего заболевших выявили в Брянске: 42 человека. В Брянском районе обнаружили 18 новых случаев, в Комаричском районе – 10. За минувший день заболели три иногородних пациента. Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 муниципалитетах Брянщины.

Главный врач брянской городской больницы №4 Светлана Хандожко напомнила о коварности опасной болезни, а также о важности соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

– Большое количество жителей Брянска не верит в ковидную инфекцию и не соблюдает санэпидрежим: не носит маски, не обрабатывает руки, находится в местах общего пользования, не соблюдая дистанцию, – отметила она

По словам специалиста, именно это приводит к росту числа заболевших коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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