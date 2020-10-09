В Брянске делают две ясельные пристройки к детским садам

После сдачи в эксплуатацию новых дошкольных учреждений в городе появятся дополнительные 650 мест. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске делают ясельные пристройки к двум дошкольным учреждениям. В Бежицком районе возводят дополнительное помещение на 55 мест к детскому саду №147 «Голубые дорожки».

Уже полностью сделали каркас здания с внутренними стенами и перегородками, завершается их оштукатуривание. Подрядчики приступили к крыше здания, прокладывают коммуникации. Уже уложены трубы теплотрассы, ведутся электромонтажные работы.

Еще одна ясельная пристройка к детсаду №15 «Ягодка» также на 55 мест появится в поселке Большое Полпино. Подрядная организация уже уложила здесь фундамент и перекрытие над ним, сейчас делают кирпичные стены. Готова теплотрасса, строители начали благоустройство двора.

В 2020 году в Брянске помимо ясельных пристроек делают два новых детских сада на территории старого аэропорта. После сдачи в эксплуатацию новых дошкольных учреждений в городе появятся дополнительные 650 мест, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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