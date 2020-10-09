В Брянске построят четыре новые котельные

В настоящее время на строительном объекте монтируют оборудование, обустраивают теплотрассу и делают подъездную дорогу. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в 2020 году построят четыре новые муниципальные котельные, которые заменят ведомственных поставщиков тепла. Одну из них сейчас делают в Фокинском районе. Планируется, что она будет отапливать 10 жилых домов и детский сад №130.

Сейчас эти объекты подключены к ведомственной котельной. Однако частный поставщик отказывается от дальнейшего выполнения обязательств. По существующей договоренности он продолжит отапливать дома и социальные объекты лишь до ввода в эксплуатацию новой городской котельной.

В настоящее время на строительном объекте монтируют оборудование, обустраивают теплотрассу и делают подъездную дорогу. По графику новая котельная начнет подавать тепло к домам уже в начале ноября текущего года.

В этом году по две новые котельные появились или вот-вот появятся в Фокинском и Советском районе. Все они заменят ведомственных поставщиков тепла, которые отказались от ранее взятых обязательств из-за износа оборудования и отсутствия средств на модернизацию. Две новые котельные уже работают, другие две должны запустить в начале ноября, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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