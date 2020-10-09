Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 муниципальных образованиях региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 92 человека. Выздоровели 70 пациентов. Новых смертей в регионе не зарегистрировали. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.
Всего с начала пандемии в Брянской области у 10 092 человек подтвердили диагноз, вылечился 8041 житель региона. За прошедший день выполнили 2224 теста.
За сутки в Брянске коронавирусом заболели 42 человека. В Брянском районе выявили 18 новых случаев COVID-19, В Комаричском районе – 10. За минувший день заболели три иногородних пациента. Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 муниципальных образованиях региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 октября 2020 года:
— Брянск – 4300 (+42)
— Брянский район – 899 (+18)
— Дятьковский район – 578
— Карачевский район – 375 (+2)
— Унечский район – 284
— Трубчевский район – 279 (+1)
— Сельцо – 259 (+1)
— Жуковский район – 250 (+1)
— Новозыбков – 219 (+3)
— Погарский район – 204 (+1)
— Фокино – 210
— Стародубский район – 204
— Клинцы – 185
— Выгоничский район – 176
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 158
— Почепский район – 150 (+1)
— Клетнянский район – 127 (+2)
— Навлинский район – 124
— Дубровский район – 120 (+1)
— Брасовский район – 123 (+4)
— Комаричский район – 138 (+10)
— Суземский район – 85
— Суражский район – 79
— Красногорский район – 68
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 72 (+2)
— Гордеевский район – 62
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 29 (+3).
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