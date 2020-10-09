Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 муниципальных образованиях региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 92 человека. Выздоровели 70 пациентов. Новых смертей в регионе не зарегистрировали. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.

Всего с начала пандемии в Брянской области у 10 092 человек подтвердили диагноз, вылечился 8041 житель региона. За прошедший день выполнили 2224 теста.

За сутки в Брянске коронавирусом заболели 42 человека. В Брянском районе выявили 18 новых случаев COVID-19, В Комаричском районе – 10. За минувший день заболели три иногородних пациента. Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 муниципальных образованиях региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 октября 2020 года:

— Брянск – 4300 (+42)

— Брянский район – 899 (+18)

— Дятьковский район – 578

— Карачевский район – 375 (+2)

— Унечский район – 284

— Трубчевский район – 279 (+1)

— Сельцо – 259 (+1)

— Жуковский район – 250 (+1)

— Новозыбков – 219 (+3)

— Погарский район – 204 (+1)

— Фокино – 210

— Стародубский район – 204

— Клинцы – 185

— Выгоничский район – 176

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 158

— Почепский район – 150 (+1)

— Клетнянский район – 127 (+2)

— Навлинский район – 124

— Дубровский район – 120 (+1)

— Брасовский район – 123 (+4)

— Комаричский район – 138 (+10)

— Суземский район – 85

— Суражский район – 79

— Красногорский район – 68

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 72 (+2)

— Гордеевский район – 62

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 29 (+3).

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