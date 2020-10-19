Фото: инфографика от yandex.ru. За сутки новые случаи коронавируса "всплыли" в 18 брянских городах и районах.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 123 жителей региона. Выздоровели 35 пациентов, сообщают в оперативном штабе.
Всего с начала пандемии на Брянщине у 11083 человек подтвердили диагноз, вылечились 8570 жителей области. От COVID-19 скончались 47 заболевших. Одну смерть подтвердили накануне. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 906 тестов на коронавирус.
В Брянске за сутки заболели 49 человек. В Брянском районе выявили еще 22 новых случаев, в Клинцах – 10, в Комаричском – 6, в Карачевском – 5. Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянской области. В целом же инфекцию выявили в 18 городах и районах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 октября 2020 года:
— Брянск – 4715 (+49)
— Брянский район – 1093 (+22)
— Дятьковский район – 612 (+4)
— Карачевский район – 396 (+5)
— Трубчевский район – 305 (+3)
— Унечский район – 289 (+2)
— Сельцо – 269 (+3)
— Жуковский район – 255
— Новозыбков – 231 (+4)
— Фокино – 224 (+4)
— Клинцы – 209 (+10)
— Стародубский район – 217 (+4)
— Погарский район – 208
— Комаричский район – 206 (+6)
— Выгоничский район – 194 (+1)
— Климовский район – 166
— Мглинский район – 162 (+1)
— Почепский район – 160
— Навлинский район – 139 (+1)
— Брасовский район – 137
— Клетнянский район – 133
— Дубровский район – 131
— Суземский район – 115 (+2)
— Суражский район – 79
— Жирятинский район – 77
— Севский район – 50
— Клинцовский район – 75
— Красногорский район – 75 (+1)
— Гордеевский район – 63 (+1)
— Злынковский район – 38
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 33.
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