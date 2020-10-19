Фото: инфографика от yandex.ru. За сутки новые случаи коронавируса "всплыли" в 18 брянских городах и районах.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 123 жителей региона. Выздоровели 35 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии на Брянщине у 11083 человек подтвердили диагноз, вылечились 8570 жителей области. От COVID-19 скончались 47 заболевших. Одну смерть подтвердили накануне. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 906 тестов на коронавирус.

В Брянске за сутки заболели 49 человек. В Брянском районе выявили еще 22 новых случаев, в Клинцах – 10, в Комаричском – 6, в Карачевском – 5. Всего COVID-19 обнаружили в 18 городах и районах Брянской области. В целом же инфекцию выявили в 18 городах и районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 октября 2020 года:

— Брянск – 4715 (+49)

— Брянский район – 1093 (+22)

— Дятьковский район – 612 (+4)

— Карачевский район – 396 (+5)

— Трубчевский район – 305 (+3)

— Унечский район – 289 (+2)

— Сельцо – 269 (+3)

— Жуковский район – 255

— Новозыбков – 231 (+4)

— Фокино – 224 (+4)

— Клинцы – 209 (+10)

— Стародубский район – 217 (+4)

— Погарский район – 208

— Комаричский район – 206 (+6)

— Выгоничский район – 194 (+1)

— Климовский район – 166

— Мглинский район – 162 (+1)

— Почепский район – 160

— Навлинский район – 139 (+1)

— Брасовский район – 137

— Клетнянский район – 133

— Дубровский район – 131

— Суземский район – 115 (+2)

— Суражский район – 79

— Жирятинский район – 77

— Севский район – 50

— Клинцовский район – 75

— Красногорский район – 75 (+1)

— Гордеевский район – 63 (+1)

— Злынковский район – 38

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 33.

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