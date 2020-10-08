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В Брянске сносят аварийные дома по проспекту Московскому

За процессом наблюдают полицейские
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Прежде чем сносить бараки рабочие их оградили. Общественную безопасность обеспечивают 10 полицейских.

Прежде чем сносить бараки рабочие их оградили. Общественную безопасность обеспечивают 10 полицейских.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска начали сносить аварийные бараки на проспекте Московском. 8 октября приступили к демонтажу дома №35. Постановление о его сносе подписано в июне 2020 года. Дом расселили еще в 2017 году, всем собственникам жилья предоставили благоустроенные квартиры.

Прежде чем сносить бараки, рабочие их оградили. Общественную безопасность обеспечивают 10 полицейских. Это сделано для того, чтобы не повторить ситуацию, произошедшую в августе 2020 года. Тогда при попытке сноса соседнего дома №33 бывший владелец одной из квартир открыл стрельбу из ружья и ранил одного из подрядчиков.

Напомним, мужчина вместе со своей семьей длительное время пытается вытребовать за аварийную жилплощадь дополнительную квартиру. Ему еще в 2017 году выделили жилье в новом доме на улице Романа Брянского на 20 квадратных метров больше старого. Но этого им показалось мало. Поэтому в аварийной квартире осталась жить бывшая хозяйка. Старая женщина перезимовала в отключенной от всех коммуникаций постройке.

Сегодня при демонтаже зданий несговорчивым жильцам в очередной раз предложили помощь при переезде в новую квартиру, но они отказались. Процесс сноса дома останавливать не будут, несмотря на угрозы в отношении строителей и представителей органов власти, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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