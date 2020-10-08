Центр обслуживания клиентов филиала «Брянскэнергосбыт» в Дятьково сменил адрес

Центр обслуживания клиентов филиала «Брянскэнергосбыт» в Дятьково.

Во вторник, 6 октября прошло торжественное открытие центра обслуживания клиентов филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в городе Дятьково. Клиентский офис теперь работает по адресу ул. Д. Ульянова, 7.

Красную ленточку перерезали глава администрации Дятьковского района Павел Валяев и первый заместитель директора филиала «Брянскэнергосбыт» Игорь Пырсенков.

На торжественном открытии обновленного центра обслуживания красную ленточку перерезали глава администрации Дятьковского района Павел Валяев и первый заместитель директора филиала «Брянскэнергосбыт» Игорь Пырсенков. Начальник департамента обеспечения производственной деятельности филиала Дмитрий Котов провел гостям экскурсию по центру обслуживания. Собравшиеся оценили просторное помещение, узнаваемый корпоративный стиль в дизайне интерьера, комфортные условия для сотрудников и посетителей.

Главное преимущество нового центра обслуживания клиентов – работа по принципу «одного окна».

«Главное преимущество нового центра обслуживания клиентов – работа по принципу «одного окна», - рассказал Дмитрий Котов. – Теперь потребителям не нужно обходить множество офисов. В одном месте можно решить все вопросы по энергоснабжению, начиная от подачи заявки на технологическое присоединение и заканчивая оплатой квитанции».

Павел Валяев поздравил всех сотрудников ЦОКа с переездом в новый офис. «Такая крупная компания, как ООО «Газпром энергосбыт Брянск» должна иметь соответствующие представительства, - отметил Павел Валерьевич. – Приятно, что компания развивается, идет навстречу пожеланиям потребителей и постоянно совершенствует работу с клиентами».

Зона самообслуживания.

«Мы работаем, прежде всего, для людей, - подчеркнул в своем поздравлении Игорь Пырсенков. – В новом центре обслуживания нашим потребителям будет приятно решать свои вопросы, а задача наших сотрудников – сделать так, чтобы у клиентов оставались только приятные впечатления от визита в наш офис».

Переезд и модернизация центра обслуживания клиентов Дятьковского района прошли в рамках программы реновации, реализация которой началась в филиале «Брянскэнергосбыт» в 2019 году. Новые клиентские офисы компании предлагают полный комплекс услуг по вопросам энегоснабжения. ЦОКи оснащены современным оборудованием и техникой, в них выделены комфортные зоны ожидания и самообслуживания. В ЦОКах первой категории, к которым относится и Дятькоский центр обслуживания, оборудовано отдельное рабочее место с выходом в интернет, где посетители могут самостоятельно или с помощью консультанта воспользоваться сервисом «Личный кабинет клиента» для оплаты квитанции или передачи показаний приборов учета.

Переезд и модернизация центра обслуживания клиентов Дятьковского района прошли в рамках программы реновации.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, в центре обслуживания клиентов строго соблюдаются меры предосторожности: все сотрудники работают в масках и перчатках, помещение регулярно проветривают, а все поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Контакты нового центра обслуживания клиентов Дятьковского района:

г. Дятьково, ул. Ленина, 153, тел. +7(48333) 3-80-28, 3-80-29

график работы центра обслуживания не изменился: 08:30 - 17:30