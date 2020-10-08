В Брянской области коронавирусом заболели ровно 10 тысяч человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 87 человек. Выздоровели 58 пациентов. Новых смертей в регионе не зарегистрировали. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 10 000 человек подтвердили диагноз, вылечился 7971 житель региона. За сутки выполнили 2006 тестов.
За сутки в Брянске коронавирусом заболели 50 человек. В Брянском районе выявили 20 новых случаев COVID-19. Всего за сутки болезнь обнаружили в 11 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 октября 2020 года:
— Брянск – 4258 (+50)
— Брянский район – 881 (+20)
— Дятьковский район – 578 (+1)
— Карачевский район – 373 (+5)
— Унечский район – 284 (+2)
— Трубчевский район – 278
— Сельцо – 258
— Жуковский район – 249 (+1)
— Новозыбков – 216
— Погарский район – 203
— Фокино – 210 (+2)
— Стародубский район – 204
— Клинцы – 185 (+3)
— Выгоничский район – 176
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 158
— Почепский район – 149
— Клетнянский район – 125 (+1)
— Навлинский район – 124
— Дубровский район – 119
— Брасовский район – 119 (+1)
— Комаричский район – 128
— Суземский район – 85
— Суражский район – 79
— Красногорский район – 68
— Клинцовский район – 71
— Жирятинский район – 70 (+1)
— Гордеевский район – 62
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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