В Брянской области коронавирусом заболели ровно 10 тысяч человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 87 человек. Выздоровели 58 пациентов. Новых смертей в регионе не зарегистрировали. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 10 000 человек подтвердили диагноз, вылечился 7971 житель региона. За сутки выполнили 2006 тестов.

За сутки в Брянске коронавирусом заболели 50 человек. В Брянском районе выявили 20 новых случаев COVID-19. Всего за сутки болезнь обнаружили в 11 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 октября 2020 года:

— Брянск – 4258 (+50)

— Брянский район – 881 (+20)

— Дятьковский район – 578 (+1)

— Карачевский район – 373 (+5)

— Унечский район – 284 (+2)

— Трубчевский район – 278

— Сельцо – 258

— Жуковский район – 249 (+1)

— Новозыбков – 216

— Погарский район – 203

— Фокино – 210 (+2)

— Стародубский район – 204

— Клинцы – 185 (+3)

— Выгоничский район – 176

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 158

— Почепский район – 149

— Клетнянский район – 125 (+1)

— Навлинский район – 124

— Дубровский район – 119

— Брасовский район – 119 (+1)

— Комаричский район – 128

— Суземский район – 85

— Суражский район – 79

— Красногорский район – 68

— Клинцовский район – 71

— Жирятинский район – 70 (+1)

— Гордеевский район – 62

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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