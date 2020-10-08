В Брянске 425 обманутых дольщиков не могут получить свои квартиры

В Брянской области к проблемным относят три дома, находящихся в долевом строительстве. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В региональном правительстве обсудили проблему обманутых дольщиков. В Брянской области к проблемным относят три дома, находящихся в долевом строительстве. На 1 октября 2020 года 425 человек не могут получить свои квартиры.

Все три дома находятся на территории города Брянска. Один из них – на улице Степной. Договоры долевого строительства здесь заключили 234 человека. В настоящее время на объекте идут строительно-монтажные работы.

Дом планируют доделать в четвертом квартале 2020 года. Еще один дом расположен в пятом микрорайоне. Здесь обманутыми числятся пять дольщиков. Сейчас ведется работа по восстановлению их прав.

Наиболее проблемный объект – дом на проспекте Станке Димитрова, 67, позиция 7. Своих квартир до сих пор не могут дождаться 185 человек. Напомним, граждане даже выходили на одиночные пикеты на площадь Ленина, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Сейчас региональное правительство ведет работу с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. На объекте провели строительно-техническую экспертизу, прошла оценка прав застройщика и проектной документации.

Решение проблемы в данном случае усложнено тем, что две трети квартир в доме по Станке Димитрова принадлежат нескольким индивидуальным предпринимателям. По закону они не могут получить компенсацию за свои квартиры, так как не являются объектом защиты прав в сложившейся ситуации.

В правительстве региона рассматривают еще два варианта решения проблемы. Первый – это достроить дом за деньги кредитора, частного предпринимателя. Второй – доделать объект в рамках инвестиционного проекта.

Такой вариант уже успешно был опробован при возведении долгостроев на улицах Степная и Желябова. В этом случае застройщика определят через торги. Завершить объект он должен будет за собственные средства, пояснили в пресс-службе правительства Брянской области.

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