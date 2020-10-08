Коронавирус в Брянской области, последние новости на 8 октября 2020 года

В регионе за день от коронавируса скончались еще два пациента. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 8 октября коронавирусом заболели 9913 человек, выздоровели 7913 пациентов. За минувшие сутки болезнь выявили у 84 жителей региона, с болезнью справились 53 инфицированных.

В регионе за день от коронавируса скончались еще два пациента. Теперь общее число умерших от опасной инфекции в регионе составило 40 человек. За последние 24 часа выполнили 1701 тест на инфекцию.

Больше всего заболевших вновь зафиксировали в Брянске. Здесь коронавирус обнаружили у 42 человек. В Брянском районе выявили 10 новых случаев COVID-19, в Трубчевском - 9. Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 городах и районах Брянщины.

В брянском санатории «Затишье» в Клинцовском районе работники заразились коронавирусом. Несколько случаев выявили во взрослом отделении. Судя по всему, инфекцию завезли отдыхающие. Региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку данного факта.

Отдыхающие в санатории находятся на двухнедельном карантине. Соответствующее предписание действует с 3 октября. Новых гостей не принимают. Через 14 дней постояльцем сделают тесты. Если они будут отрицательными, помещения санатория продезинфицируют и здравницу откроют вновь.

В детском отделении санатория «Затишье» никаких ограничений нет, так как оно находится в двух километрах от взрослого, имеет собственный пищеблок и персонал.

На футбольный матч, который пройдет в Брянске 9 октября между командами «Динамо – Брянск» и ярославским «Шинником», Роспотребнадзор разрешил пустить 2,5 тысячи зрителей. Это 25 процентов от наполняемости стадиона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».