Количество абонентов Wink в ЦФО превысило 800 тысяч

Фото: ПАО «Ростелеком».

За восемь месяцев 2020 года количество абонентов Wink в Центральном федеральном округе выросло на 30 % и составило почти 830 000 человек. Приложение видеосервиса установлено более чем на 1,5 миллиона устройств жителей центральной России. Около трети установок приходится на мобильные устройства под управлением Android.

Популярность сервиса Wink обусловлена качественным и лицензионным контентом, а также новыми возможностями, которые появились за последние полгода: виртуальные путешествия по лучшим музеям мира, онлайн концерты, спектакли и тренировки, организация совместных просмотров. Только за лето спрос на видеоплатформу вырос почти на 8 % по сравнению с весной. Почти 40 % новых пользователей – жители Москвы и Подмосковья. На втором месте по подключениям находится Воронежская область – почти 10 %. Третье место поделили между собой Липецкая и Тульская области. Брянская область расположилась на шестом месте, за первые восемь 2020 года 6677 жителей Брянщины подключили Wink. Во время летних каникул наиболее популярны были детские фильмы – «Тролли. Мировой тур» и «Соник в кино». Среди взрослых большим спросом пользовались аудиокниги, раздел с которыми недавно появился на Wink. Самыми популярными стали «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Популярность видеосервисов говорит о росте осознанности и ответственности наших граждан. Вместо того, чтобы тратить время на поиски и скачивание пиратского контента в Сети, мы стали покупать подписки и смотреть интересные нам каналы, фильмы и сериалы в специализированных сервисах. "Ростелеком" постоянно работает над функционалом и наполнением платформы Wink. Благодаря разнообразному контенту и дополнительным опциям видеосервис завоевывает все новых зрителей. Например, недавно появилась функция "Смотрим вместе". Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек».

Николай Белкин, москвич:

«Я начал пользоваться Wink во время самоизоляции. Появилось много свободного времени, и встал вопрос: чем занять себя и семью, пока все закрыто и нельзя выходить на улицу. Теперь не представляю, как мы раньше жили без этого сервиса. Помимо фильмов, сериалов и мультиков нашли в Wink массу полезного и интересного контента. Например, я включаю себе аудиокниги, когда еду за рулём. А жена очень увлеклась уроками зумбы и вместе с дочерью почти каждый день занимается под видео-тренировки».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране —

домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).