В Брянске детский сад и наркодиспансер до сих пор не дождались тепла

1 октября в системе обнаружили утечку воды. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске до сих пор не пустили в эксплуатацию ведомственную котельную по улице Комсомольской, 4Б в Бежицком районе. Она должна отапливать детский сад №11 «Зернышко», областной наркодиспансер и 22 жилых дома.

Перед началом отопительного сезона в котельной провели опрессовку труб и узлов для работы в штатном режиме. Но 1 октября в системе обнаружили утечку воды. Сейчас коммунальщики пытаются найти причину этого. Осложняют поиск трубы большого диаметра и их глубокое залегание.

В целом в городе на 16.00 7 октября полностью запущены 327 из 328 котельных. Тепло поступает в 2 471 многоквартирный дом (из 2 493). Отапливаются все учреждения культуры, образования и здравоохранения за исключением потребителей, запитанных от котельной по улице Комсомольской.

По всем вопросам, связанным с отоплением, жители могут обращаться в свои управляющие компании или на телефон горячей линии ГУП «Брянсккоммунэнерго» 8-800-100-78-79, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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