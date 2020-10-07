Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 84 человека. Выздоровели 53 пациента. В регионе зарегистрировали две новых смерти от опасной инфекции. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9913 человек подтвердили диагноз, вылечились 7913 жителей региона. За сутки выполнили 1701 тест.
За сутки в Брянске коронавирусом заболели 42 человека. В Брянском районе выявили 10 новых случаев COVID-19, в Трубчевском - 9. Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 октября 2020 года:
— Брянск – 4208 (+42)
— Брянский район – 861 (+10)
— Дятьковский район – 577 (+4)
— Карачевский район – 368
— Унечский район – 282
— Трубчевский район – 278 (+9)
— Сельцо – 258
— Жуковский район – 248 (+3)
— Новозыбков – 216
— Погарский район – 203
— Фокино – 208 (+2)
— Стародубский район – 204 (+1)
— Клинцы – 182 (+3)
— Выгоничский район – 176
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 158 (+1)
— Почепский район – 149
— Клетнянский район – 124
— Навлинский район – 124 (+2)
— Дубровский район – 119 (+1)
— Брасовский район – 118
— Комаричский район – 128 (+2)
— Суземский район – 85 (+1)
— Суражский район – 79
— Красногорский район – 68
— Клинцовский район – 71 (+1)
— Жирятинский район – 69 (+2)
— Гордеевский район – 62
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».