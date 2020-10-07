Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 84 человека. Выздоровели 53 пациента. В регионе зарегистрировали две новых смерти от опасной инфекции. Общее число умерших от коронавируса составляет 40 человек.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9913 человек подтвердили диагноз, вылечились 7913 жителей региона. За сутки выполнили 1701 тест.

За сутки в Брянске коронавирусом заболели 42 человека. В Брянском районе выявили 10 новых случаев COVID-19, в Трубчевском - 9. Всего за сутки болезнь обнаружили в 15 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 октября 2020 года:

— Брянск – 4208 (+42)

— Брянский район – 861 (+10)

— Дятьковский район – 577 (+4)

— Карачевский район – 368

— Унечский район – 282

— Трубчевский район – 278 (+9)

— Сельцо – 258

— Жуковский район – 248 (+3)

— Новозыбков – 216

— Погарский район – 203

— Фокино – 208 (+2)

— Стародубский район – 204 (+1)

— Клинцы – 182 (+3)

— Выгоничский район – 176

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 158 (+1)

— Почепский район – 149

— Клетнянский район – 124

— Навлинский район – 124 (+2)

— Дубровский район – 119 (+1)

— Брасовский район – 118

— Комаричский район – 128 (+2)

— Суземский район – 85 (+1)

— Суражский район – 79

— Красногорский район – 68

— Клинцовский район – 71 (+1)

— Жирятинский район – 69 (+2)

— Гордеевский район – 62

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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