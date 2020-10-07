В брянском санатории работники заразились коронавирусом

Фото: официальный сайт санатория.

В брянском санатории "Затишье" в Клинцовском районе работники заразились коронавирусом. Единичные случаи выявили во взрослом отделении. Судя по всему, инфекцию завезли отдыхающие. Региональной управление Роспотребнадзора проводят расследование по этому поводу, сообщает "Брянск.Новости.RU".

Отдыхающих в санатории отправили на двухнедельных карантин. Соответствующее предисание действует с 3 октября. Новых отдыхающих не принимают. Через 14 дней постояльцем сделают тесты. Если они окажутся отрицательными, помещения санатория продезинфицируют, и здравницу откроют вновь.

Кстати, в детском отделении санатория никаких ограничений нет. Он отделен от взрослого двуми километрами леса. Здесь есть собственный пищеблок, свой персонал. Сотрудники заступают на работу в санаторий на целую смену.

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