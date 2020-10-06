В Бежицком районе Брянска открыли новую специализированную пожарную часть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска во вторник, 6 октября, открыли новую специализированную пожарную часть. Она расположена на улице 22-го Съезда КПСС. Пожарные расчеты смогут максимально быстро добраться до места происшествия в любом районе города.

На торжественное открытие приехал заместитель министра МЧС Николай Гречушкин.

- Введение в строй нового комплекса специализированной пожарно-спасательной части в целом повысит уровень безопасности населения Брянской области, - сказал замминистра.

Здание включает в себя пожарное депо на четыре выезда, отапливаемые боксы, диспетчерскую, а также учебный класс, вспомогательные помещения для ремонта техники и хранения оборудования, комнату отдыха, спортивный и актовый залы. Для тренировки газодымозащитников на территории оборудовали теплодымокамеру с огневой полосой. Пожарные смогут заниматься в спортивном городке. Здесь есть стометровая полоса с препятствиями на четыре дорожки.

В составе пожарной части находятся больше 80 человек личного состава и 32 единицы техники.

- Новая пожарно-спасательная часть - специализированная, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Это означает, что состав будет выезжать на крупные пожары, ЧП федерального масштаба, дорожно-транспортные происшествия. В части есть специальное оборудование, например, для деблокирования пострадавших из автомобилей.

Раньше такая специализированная часть находилась на улице Чернышевского в Володарском районе. Но у нее было не настолько удачное расположение.

Перед зданием части открыли памятник пожарному автомобилю. На церемонии открытия наградили отличившихся сотрудников. И вручили две новых пожарных машины, а также пять сертификатов на спасательную технику.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».