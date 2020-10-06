Увеличилось до пяти число пострадавших в аварии с автобусом под Брянском

В дорожно-транспортном происшествии получили различные травмы пять пассажиров автобуса «ПАЗ». Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Появилась официальная информация о состоянии пострадавших в ДТП. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии получили различные травмы пять пассажиров автобуса «ПАЗ».

У 37-летнего мужчины обнаружили закрытый перелом костей носа. 55-летний пассажир отделался ушибами третьего пальца левой кисти и правого локтевого сустава. У 40-летнего мужчины диагностировали закрытый перелом поперечных отрезков.

57-летняя женщина получила ушибы бедра и коленного сустава правой ноги. У еще одной 57-летней пассажирки диагностировали перелом тела грудной клетки без повреждения внутренних органов.

Всех пострадавших отправили на домашнее лечение, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Напомним, в Брянском районе в начале шестого часа вечера 5 октября на первом километре дороги «Ковшовка – станция Свень» произошло смертельное ДТП.

36-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом «ПАЗ» под управлением 59-летнего водителя.

Женщина погибла на месте ДТП, ее пришлось вырезать из покореженного автомобиля. В социальных сетях ее знакомые написали, что без матери остались шестеро детей.

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