Брянский драматический театр получил гран-при всероссийского фестиваля

Фото: Брянский театр драмы имени Алексея Толстого.
Брянский театр драмы имени Алексея Толстого завоевал главный приз пятого всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».
Итоги фестиваля подвели 5 октября на сцене самарского театра. Спектакль брянского драматического театра «Кириллин день» в постановке Анатолия Слюсаренко получил гран-при фестиваля.
Заслуженного артиста России Александра Кулькина, сыгравшего роль царя, наградили за лучшую мужскую роль, рассказали в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого.
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