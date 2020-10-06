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Брянский драматический театр получил гран-при всероссийского фестиваля

Фестиваль проходил в Самаре с 28 сентября по 5 октября
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Брянский театр драмы имени Алексея Толстого.

Фото: Брянский театр драмы имени Алексея Толстого.

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого завоевал главный приз пятого всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны».

Итоги фестиваля подвели 5 октября на сцене самарского театра. Спектакль брянского драматического театра «Кириллин день» в постановке Анатолия Слюсаренко получил гран-при фестиваля.

Заслуженного артиста России Александра Кулькина, сыгравшего роль царя, наградили за лучшую мужскую роль, рассказали в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого.

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КультураКультура: театр

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