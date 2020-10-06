Коронавирус в Брянской области, последние новости на 6 октября 2020 года

Больше всего заболевших в Брянске – здесь инфекцию обнаружили у 28 человек. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

На час ночи 6 октября в Брянской области выявили 74 случая заболевания. Выздоровели 39 пациентов. Новых смертей не произошло. Медработники выполнили 788 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9747 человек подтвердили диагноз, вылечились 7838 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.

Больше всего заболевших в Брянске – здесь инфекцию обнаружили у 28 человек. В Брянском районе выявили 11 новых случаев COVID-19, в Стародубском – семь, в Трубчевском и Выгоничском - по шесть заболевших. Всего за минувший день болезнь обнаружили в 16 городах и районах Брянщины.

В Брянске в понедельник, 5 октября, открыли еще один коронавирусный госпиталь. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба из-за роста заболевания COVID-19. Дополнительная коронавирусная больница на 180 мест будет работать на базе областного госпиталя для ветеранов войн.

В Брянской области помимо этого уже функционируют пять специализированных медицинских учреждений. На сегодняшний день все они заполнены. Брянские больницы обеспечены необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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