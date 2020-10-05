В Брянске открыли еще один коронавирусный госпиталь

Лечебные учреждения Брянской области обеспечены необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске в понедельник, 5 октября, открыли еще один коронавирусный госпиталь. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба.

На Брянщине продолжается рост заболевания COVID-19. Для борьбы с инфекцией уже работает пять специализированных медицинских учреждений. На сегодняшний день все они заполнены.

Поэтому в региональном правительстве приняли решение дополнительно открыть коронавирусную больницу на 180 мест на базе областного госпиталя для ветеранов войн.

Лечебные учреждения Брянской области обеспечены необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты, рассказали в оперативном штабе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».