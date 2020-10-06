В брянские школы и больницы полтора года поставляли поддельные масло и сыр

Полицейские изъяли около трех тонн спреда. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В брянские школы, детские сады и больницы полтора года поставляли поддельные масло и сыр. Полицейские задержали двух бизнесменов - 48-летнего и 41-летнего местных жителей.

Предприниматели переклеивали на спред - аналог сливочного масла с растительными жирами, и белково-жировой сырный продукт этикетки известных производителей. И продавали продукцию, в том числе и по муниципальным контрактам, по ценам натуральных.

- Во время обысков полицейские изъяли около трех тонн спреда, более 700 этикеток для сливочного масла и сыра, приспособления для перемаркировки товаров, документацию, а также около пяти миллионов рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Двум подозреваемым предъявили обвинение по статье "Мошенничество".

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противозаконной деятельности предпринимателей. К ним уже обратился представитель торгового знака, под видом которого продавали поддельную продукцию. А также покупатель. Он приобрел масло и сыр на полтора миллиона рублей.

Напомним, о том, что почти половина молочной продукции, которую поставляют в брянские социальные учреждения, поддельные заявляли представители Россельхознадзора. Они же выявили недобросовестных поставщиков. На них указали профильным департаментам. Но контракты на поставку поддельной "молочки" не спешили расторгать.

В подделке продукции уличили также около двух десятков брянских предприятий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».