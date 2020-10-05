Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 74 человека. Выздоровели 39 пациентов. Новых смертей не произошло. Медработники выполнили 788 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9747 человек подтвердили диагноз, вылечились 7838 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.

За сутки в Брянске коронавирусом заболели 28 человек. В Брянском районе выявили 11 новых случаев COVID-19, в Стародубском – 7, в Трубчевском и Выгоничском - по 6 заболевших. Всего за сутки болезнь обнаружили в 16 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 октября 2020 года:

— Брянск – 4130 (+28)

— Брянский район – 841 (+11)

— Дятьковский район – 572 (+2)

— Карачевский район – 360

— Унечский район – 282 (+1)

— Сельцо – 257

— Жуковский район – 244

— Трубчевский район – 265 (+6)

— Новозыбков – 215 (+1)

— Погарский район – 203

— Фокино – 206

— Стародубский район – 199 (+7)

— Клинцы – 179 (+1)

— Выгоничский район – 175 (+6)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 157 (+1)

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 124 (+1)

— Навлинский район – 122 (+2)

— Дубровский район – 118 (+2)

— Брасовский район – 117

— Комаричский район – 117 (+2)

— Суземский район – 83 (+1)

— Суражский район – 79 (+2)

— Красногорский район – 68

— Клинцовский район – 69

— Жирятинский район – 66

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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