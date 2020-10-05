Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 74 человека. Выздоровели 39 пациентов. Новых смертей не произошло. Медработники выполнили 788 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9747 человек подтвердили диагноз, вылечились 7838 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.
За сутки в Брянске коронавирусом заболели 28 человек. В Брянском районе выявили 11 новых случаев COVID-19, в Стародубском – 7, в Трубчевском и Выгоничском - по 6 заболевших. Всего за сутки болезнь обнаружили в 16 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 октября 2020 года:
— Брянск – 4130 (+28)
— Брянский район – 841 (+11)
— Дятьковский район – 572 (+2)
— Карачевский район – 360
— Унечский район – 282 (+1)
— Сельцо – 257
— Жуковский район – 244
— Трубчевский район – 265 (+6)
— Новозыбков – 215 (+1)
— Погарский район – 203
— Фокино – 206
— Стародубский район – 199 (+7)
— Клинцы – 179 (+1)
— Выгоничский район – 175 (+6)
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 157 (+1)
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 124 (+1)
— Навлинский район – 122 (+2)
— Дубровский район – 118 (+2)
— Брасовский район – 117
— Комаричский район – 117 (+2)
— Суземский район – 83 (+1)
— Суражский район – 79 (+2)
— Красногорский район – 68
— Клинцовский район – 69
— Жирятинский район – 66
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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