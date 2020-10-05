Брянск оказался в хвосте рейтинга по уровню зарплат

Средняя брянская зарплата 32,9 тысячи рублей. Фото: Елена РАКОВА

Брянск оказался в хвосте рейтинга по уровню заработных плат. Наш города занял 88-е место в списке из 100 российских городов. На среднюю зарплату в 32,9 тысячи рублей горожанин может позволить купить себе 1,74 стандартного набора товаров и услуг.

Города выстроили в рейтинге именно по этому показателю. Первая в списке Москва. Ее житель может приобрести на месячную зарплату четыре стандартных набора товаров и услуг.

Рейтинг составили специалисты РИА Новости. Они использовали данные муниципальной статистики за январь-июнь 2020 года по заработным платам на крупных и средних предприятиях.

Стандартный потребительский набор рассчитывали для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Это продукты, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Среди наших соседей хуже, чем в Брянской положение только в Смоленске. Он оказался на 92-м месте рейтинга. Курс и Орел заняли 77-е и 78-е места соответственно. Лучше всего, по данным рейтинга, живут в Калуге. Город занял 49-е место по уровню зарплат.

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