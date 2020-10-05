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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 октября 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 5 октября 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области коронавирусом заразились 72 человека. Выздоровели 50 пациентов.

В Брянской области коронавирусом заразились 72 человека. Выздоровели 50 пациентов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На час ночи 5 октября в Брянской области коронавирусом заразились 72 человека. Выздоровели 50 пациентов. Новых смертей не произошло. Медработники выполнили 1519 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9673 человек подтвердили диагноз, вылечились 7799 жителей региона. От коронавируса умерли 38 человек.

В Брянской области за весь период борьбы с коронавирусом провели 179 тысяч 510 тестов на COVID-19.

В Брянске за сутки опасной инфекцией заболели 16 человек. В Брянском районе выявили 12 новых случаев COVID-19, в Комаричском – 8. Всего за день болезнь обнаружили в 16 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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