За сутки в Брянске коронавирусом заболели 16 человек. В Брянском районе выявили 12 новых случаев COVID-19, в Комаричском – 8.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 72 человека. Выздоровели 50 пациентов. Новых смертей не произошло. Медработники выполнили 1519 тестов на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9673 человек подтвердили диагноз, вылечились 7799 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.
За сутки в Брянске коронавирусом заболели 16 человек. В Брянском районе выявили 12 новых случаев COVID-19, в Комаричском – 8. Всего за сутки болезнь обнаружили в 16 городах и районах Брянщины.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 октября 2020 года:
— Брянск – 4102 (+16)
— Брянский район – 830 (+12)
— Дятьковский район – 570 (+2)
— Карачевский район – 360 (+1)
— Унечский район – 281
— Сельцо – 257
— Жуковский район – 244 (+1)
— Трубчевский район – 259 (+5)
— Новозыбков – 214 (+1)
— Погарский район – 203
— Фокино – 206 (+7)
— Стародубский район – 192 (+6)
— Клинцы – 178 (+5)
— Выгоничский район – 169
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 156 (+1)
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 123 (+2)
— Навлинский район – 120
— Дубровский район – 116
— Брасовский район – 117 (+1)
— Комаричский район – 115 (+8)
— Суземский район – 82 (+1)
— Суражский район – 77
— Красногорский район – 68 (+2)
— Клинцовский район – 69 (+1)
— Жирятинский район – 66
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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