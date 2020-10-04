За сутки в Брянске коронавирусом заболели 16 человек. В Брянском районе выявили 12 новых случаев COVID-19, в Комаричском – 8. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 72 человека. Выздоровели 50 пациентов. Новых смертей не произошло. Медработники выполнили 1519 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9673 человек подтвердили диагноз, вылечились 7799 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.

За сутки в Брянске коронавирусом заболели 16 человек. В Брянском районе выявили 12 новых случаев COVID-19, в Комаричском – 8. Всего за сутки болезнь обнаружили в 16 городах и районах Брянщины.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 октября 2020 года:

— Брянск – 4102 (+16)

— Брянский район – 830 (+12)

— Дятьковский район – 570 (+2)

— Карачевский район – 360 (+1)

— Унечский район – 281

— Сельцо – 257

— Жуковский район – 244 (+1)

— Трубчевский район – 259 (+5)

— Новозыбков – 214 (+1)

— Погарский район – 203

— Фокино – 206 (+7)

— Стародубский район – 192 (+6)

— Клинцы – 178 (+5)

— Выгоничский район – 169

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 156 (+1)

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 123 (+2)

— Навлинский район – 120

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 117 (+1)

— Комаричский район – 115 (+8)

— Суземский район – 82 (+1)

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 68 (+2)

— Клинцовский район – 69 (+1)

— Жирятинский район – 66

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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