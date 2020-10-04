Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 октября 2020 года

Больше всего заболевших в Брянске - 27 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

На час ночи 4 октября общее число заболевших в Брянской области составляет 9601 человек. От коронавируса вылечились 7749 жителей региона, умерли 38 человек.

За минувшие сутки заболели 67 человек, выздоровели 25 пациентов. От опасной болезни никто не умер. В медучреждениях выполнили 1652 теста на коронавирус.

Больше всего заболевших в Брянске - 27 человек. В Трубчевском районе диагностировали 11 новых случаев COVID-19, в Брянском районе – 9. Всего за день болезнь обнаружили в семи городах и районах Брянской области.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Сотрудники полиции следят за ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах: магазинах, транспорте, больницах и аптеках. На нарушителей составляют административные протоколы.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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