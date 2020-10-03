В Брянске стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП у памятника водителям

Фото: скрин с видео.

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в аварии около памятника воинам-водителям под Брянском. Их сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в Брянском районе около половины пятого вечера 2 октября на 114 километре дороги «Орел – Брянск – Смоленск». 29-летний водитель ВАЗ-21150, двигаясь из Брянска в сторону Орла, выехал на обочину и врезался в полуприцеп Вольво FH12 420.

Водитель отечественного автомобиля получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его отправили в больницу. Также госпитализирована 22-летняя пассажирка «Жигулей» с множественными переломами шейных позвонков.

Личность еще одного пассажира «ВАЗ» установить не удалось. Его направили в лечебное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами головы и лица, а также с травмой глаза.

У водителя ВАЗ-21150 взяли кровь на установление опьянения, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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