Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирусом заболели 27 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 67 человек. Выздоровели 25 пациентов. Медработники выполнили 1652 теста на коронавирус.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 9601 человека подтвердили диагноз, вылечились 7749 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.
Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирусом заболели 27 человек. В Трубчевском районе диагностировали 11 новых случаев COVID-19, в Брянском районе – 9. Всего за сутки болезнь обнаружили в семи муниципальных образованиях Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 октября 2020 года:
— Брянск – 4086 (+27)
— Брянский район – 818 (+9)
— Дятьковский район – 568
— Карачевский район – 359 (+2)
— Унечский район – 281
— Сельцо – 257
— Жуковский район – 243
— Трубчевский район – 254 (+11)
— Новозыбков – 213
— Погарский район – 203 (+1)
— Фокино – 199
— Стародубский район – 186
— Клинцы – 173 (+9)
— Выгоничский район – 169 (+4)
— Климовский район – 159
— Мглинский район – 155
— Почепский район – 148
— Клетнянский район – 121
— Навлинский район – 120
— Дубровский район – 116
— Брасовский район – 116
— Комаричский район – 107
— Суземский район – 81
— Суражский район – 77
— Красногорский район – 66
— Клинцовский район – 68
— Жирятинский район – 66 (+4)
— Гордеевский район – 61
— Севский район – 44
— Злынковский район – 34
— Рогнединский район – 27
— Иногородние – 26.
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