Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирусом заболели 27 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 октября 2020 года. За минувшие сутки заболели 67 человек. Выздоровели 25 пациентов. Медработники выполнили 1652 теста на коронавирус.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 9601 человека подтвердили диагноз, вылечились 7749 жителей региона. От коронавируса за все время умерли 38 человек.

Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь коронавирусом заболели 27 человек. В Трубчевском районе диагностировали 11 новых случаев COVID-19, в Брянском районе – 9. Всего за сутки болезнь обнаружили в семи муниципальных образованиях Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 октября 2020 года:

— Брянск – 4086 (+27)

— Брянский район – 818 (+9)

— Дятьковский район – 568

— Карачевский район – 359 (+2)

— Унечский район – 281

— Сельцо – 257

— Жуковский район – 243

— Трубчевский район – 254 (+11)

— Новозыбков – 213

— Погарский район – 203 (+1)

— Фокино – 199

— Стародубский район – 186

— Клинцы – 173 (+9)

— Выгоничский район – 169 (+4)

— Климовский район – 159

— Мглинский район – 155

— Почепский район – 148

— Клетнянский район – 121

— Навлинский район – 120

— Дубровский район – 116

— Брасовский район – 116

— Комаричский район – 107

— Суземский район – 81

— Суражский район – 77

— Красногорский район – 66

— Клинцовский район – 68

— Жирятинский район – 66 (+4)

— Гордеевский район – 61

— Севский район – 44

— Злынковский район – 34

— Рогнединский район – 27

— Иногородние – 26.

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